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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom, Yoan Makoundou'yu transfer etti - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Yoan Makoundou'yu transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Fransız pivot Yoan Makoundou'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:01
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        Türk Telekom'a Fransız pivot
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        Transfer çalışmalarına devam eden Türk Telekom, Fransız pivot Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yoan Makoundou artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Geçtiğimiz sezon Buducnost Voli forması giyen Yoan Makoundou, yeni sezonda takımımızın gücüne güç katacak. Ailemize hoş geldin Yoan Makoundou." denildi.

        Geride kalan sezon Buducnost Voli'de 48 maçta forma giyen Makoundou, 9.3 sayı ortalamasıyla oynadı.

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