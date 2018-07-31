Bu sezon Süper Lig’in yanı sıra EuroCup’ta Türkiye’yi temsil edecek Türk Telekom, taraftarını heyecanlandıracak takviyelere imza attı. EuroLeague ve Süper Lig tecrübesi olan isimleri kadrosuna katan Türk Telekom, geçen yıl Eskişehir Basket forması giyen 26 yaşındaki Yunus Emre Sonsırma ile sözleşme imzaladı. Boyu 1.92 olan genç oyuncu parkede 1-2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.



ŞAMPİYONLUK TECRÜBESİ VAR

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