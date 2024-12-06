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        Haberler Magazin Türk ünlüler, Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldılar - Magazin haberleri

        Türk ünlüler, Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'ne katıldılar

        Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış törenine, Will Smith, Vin Diesel, Emily Blunt ve Aamir Khan gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Türkiye'den de Nurgül Yeşilçay, Tuba Büyüküstün ve Engin Altan Düzyatan katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:15 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:15
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        Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış töreninin kırmızı halısı, geçtiğimiz gün gerçekleşti.

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        Suudi Arabistan’ın batısındaki Cidde’de düzenlenen etkinlik, dünya çapında ünlü isimleri bir araya getirdi.

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        Will Smith, Vin Diesel, Emily Blunt ve Aamir Khan gibi isimlerin katıldığı törende, Türkiye’den de Nurgül Yeşilçay, Tuba Büyüküstün ve Engin Altan Düzyatan gibi oyuncular yer aldı.

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        Açılış töreninin kırmızı halısında; Nurgül Yeşilçay, Tuba Büyüküstün ve Engin Altan Düzyatan, objektiflere poz verdi.

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        Ayrıca, Tuba Büyüküstün, Kızıl Deniz: Öne Çıkan Filmler Yarışması jürisi üyesi olarak etkinlikte bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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