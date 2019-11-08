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HaberlerEmlak

Türk yatırımcılar Körfez ve Orta Doğu pazarlarına yöneliyor

Gayrimenkul danışmanlık ve proje geliştirme şirketi Bonanza Global, Bahreyn’li Almaaidah Consultancy And Trade ile güçlerini birleştirdi

Türk yatırımcı

Dünyada yaşanılabilir en iyi ülkeler arasında yer alan Bahreyn, Türk yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. Bonanza Global, Almaaidah Consultancy And Trade ile yaptığı anlaşma çerçevesince Türkiye’den yatırımcılara varlık yönetimi ve taşınmaz mülklerin satışı gibi alanlarda da hizmet verecek.

Gerçekleştirilen anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Melike Oğuz: “Gayrimenkul yatırımlarında başarılı olmanın en önemli adımı doğru projeyi seçmekten geçiyor. Bonanza Global olarak yaklaşık 20 yıldır, hem yabancıların Türkiye’deki yatırımlarına hem de ülkemizden yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarına aracılık ediyoruz. Körfez ve Orta Doğu ülkelerindeki yatırım fırsatlarına odaklanan Türk yatırımcıların proje seçiminde güvenilir bir partner arayışında olduğunu biliyorduk. Bu nedenle Almaaidah Consultancy And Trade’in ortağı Betül Bovya ve Bahreyn’in tanınmış şeyhlerinden Mohamed R. Shaikh, bize bu ülkedeki fırsatları anlattığında çok heyecanlandık. Uzun süreli araştırmalarımız ve analizlerimiz sonucunda Almaaidah Consultancy And Trade ile Jumeriah Bab Al Saray’ın Türkiye’deki satış ve pazarlamasını üstlendik. Her açıdan karlı olan ve yatırıcılarına sunduğu güvence ile dikkat çeken Jumeriah Bab Al Saray, bölgenin parlayan yıldızı olacak.” dedi.

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