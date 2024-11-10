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        Haberler Gündem Güncel Türk Yıldızları'ndan "Ata'ya saygı" uçuşu | Son dakika haberleri

        Türk Yıldızları'ndan "Ata'ya saygı" uçuşu

        Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:49
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında saygı ve özlemle anılıyor.

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        Tüm yurtta ve dış temsilcilikler Atatürk için anma törenleri düzenlenirken Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları da etkili olan yağmura rağmen Antalya'nın Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Ata'ya saygı" uçuşu nefesleri kesti.

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        Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

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        Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.

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        #türk yıldızları
        #Antalya
        #10 kasım
        #Atatürk
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