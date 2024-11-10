Türk Yıldızları'ndan "Ata'ya saygı" uçuşu

Tüm yurtta ve dış temsilcilikler Atatürk için anma törenleri düzenlenirken Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları da etkili olan yağmura rağmen Antalya'nın Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.