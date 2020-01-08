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HaberlerEnerji

TürkAkım'da vanalar açılıyor

Son dakika haberi... Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından törenle açılıyor. Erdoğan ve Putin açılış öncesinde iki saatlik bir görüşme yaptı

SON DAKİKA!
HABERTURK.COM

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından törenle açılıyor.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye'ye 30 senedir doğalgaz ihraç ettiğini vurguladı. Putin'in konuşmasında öne çıkan satılar şöyle:

Türkakımı açılış törenine katılanlar sadece Türkiye ve Rusya için değil Güney Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye talip oluyoruz.

Bu büyük çaplı ortak projenin gerçekleştirilmesi Rus Türk stratejik ortaklığının kayda değer somut göstergeler olduğunu gösteriyor.

Karşılılıklı iş birliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışma devam etmektedir.

Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği bütün alanlarda gelişiyor

Türkakım benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi

Geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. 

Denizin dibinden iki paralel hat döşendi herbiri 16 milyar metreküp kapasiteye sahip.

Boruların uzunluğu 1800 kilometreyi aşıyor.

Denizin dibinden 16 milyar metreküp kapasitiye sahip iki paralel hat yapıldı

Günde 6 km'den fazla boru döşendi

İlk hattan gelecek olan doğalgaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan Türkiye üzerinden Balkanlara Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'a sevk edilecek.

Bu sadece Türk ekonomisi için değil bir çok Güney Avrupa ekonomisine olumlu etki edecek

Boruların döşenme hızında rekor kırıldı.

Günde 6 kilometre boru döşendi.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Türk makamlarına Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Bir siyasi irade gösterdiniz.

ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE BİR PROJE

Putin'in ardından söz alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Putin ve heyeti başta olmak üzere açılışa teşrif eden tüm misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Öncelikle ilk haftasını geride bıraktığımız 2020 senesinin ülkelerimiz halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum.

Türkiye ile Rusya arasındaki yakın işbirliğinin son nişanesinin TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı nedeniyle bir aradayız. Tarihi nitelikte bir projedir.

Dostum Putinle 1 sene önce bir tören düzenlemiştik. Hattı başarıyla tamamladık, işte şimdi açılışını yapıyoruz.

Proje sayesinde 31.5 milyar doğalgazın 15.75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacak. 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız.

Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamıma doğalgaz arzı sunmuş bulunuyoruz. 53 milyon vatandaşımız doğalgazı aktif bir şekilde kullanıyor. Rusya, ülkemizin önde gelen doğalgaz tedarikçilerinin başında geliyor. Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tedariği sağladık.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alexander Novak açılış öncesinde konuştu. Rusya Federasyonu EnerjiBakanı Aleksandr Novak yaptığı konuşmada “Doğalgaz güvenilir, temiz ve erişimi kolay bir yakıt. Rusya, Türk ve Avrupalı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ülke. Mavi Akım, bu güvenilirliğin göstergesi.” dedi. Bakan Dönmez "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik" diye konuştu.

 

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

 


Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

 

 

 

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