Türkan Şoray'a dördüncü kez fahri doktora ünvanı verildi

Türkan Şoray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Törene KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, öğretim görevlileri, öğrenciler, devlet görevlileri ve özel misafirler de katıldı.

Türkan Şoray, açılış töreni öncesi, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve Kıbrıs Şehitleri’nin mezarlarını ziyaret etti. 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Mehmetçiklere moral amacıyla Kıbrıs’a giden Şoray, şehitlik ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninin ardından GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, 2024 - 2025 akademik yılını 'Barış Yılı' ilan ettiklerini dile getirerek barış çağrısı yaptı.

Törende, Türkan Şoray’a 'Balıkçı Kız' filminden esinlenerek hazırlanan GAÜ cübbesi giydirilerek fahri doktora ünvanı takdim edildi. Fahri doktora ünvanını aldıktan sonra konuşma yapan Şoray, eğitimin kendisi için kutsal olduğunu dile getirerek şu sözleri sarf etti: 50 senedir Kıbrıs benim sevdam haline geldi. 50 sene önce buraya geldiğimde 'Keşke burada her şey güzel olsa' demiştim. Kıbrıs’ın bağımsızlığına kavuşmasına en az Kıbrıslı kardeşlerim kadar mutlu olmuştum. Hayalim hep Kıbrıs’a gelmekti ve Kıbrıs’ın o sıcacık insanlarıyla kavuşmak, kucaklaşmaktı. Değerli üniversitenin daveti benim için büyük mutluluk oldu. Seve seve geldim.