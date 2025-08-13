Habertürk
        Türkan Şoray: Belki ben de bir sürpriz yaparım

        Türkan Şoray: Belki ben de bir sürpriz yaparım

        Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ile usta müzisyen Cahit Berkay, 5 Eylül'de Vigor Sanat organizasyonuyla Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da unutulmaz bir buluşmaya imza atacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:13
        "Belki ben de bir sürpriz yaparım"
        'Türkan Şoray Film Müzikleri' konserinde, Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası; Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray’ın rol aldığı filmlerin müziklerini sinema ve müzikseverlerle buluşturacak.

        'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı', 'Dila Hanım' gibi sinema tarihine geçen Türkan Şoray filmlerinin unutulmaz müzikleri, bu özel gecede yeniden hayat bulacak. Müzikler ve filmlerden kesitler eşliğinde Türk sinemasının iki efsanesini bir araya getirecek bu konser, sinema tutkunlarını zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Konserin yanı sıra söyleşi de gerçekleşecek.

        Konser hakkında duygularını paylaşan Türkan Şoray, "Filmlerime o unutulmaz dokunuşları yapan usta müzisyen Cahit Berkay’ın sahnesinde, bu müzikleri yeniden dinleyecek olmak beni hem çok duygulandırıyor hem de heyecanlandırıyor. Kim bilir belki ben de bir sürpriz yaparım" dedi.

        5 Eylül Cuma günü Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek bu özel konser ve söyleşinin biletleri satışa çıktı.

