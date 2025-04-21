Türkan Şoray: Beni çok heyecanlandırdı

Türkan Şoray Javad Soleimanpour ve Türkiye Pastel Topluluğu sanatçılarının Mete Plaza’daki resim sergisini gezdi. Mete Plaza’da açılan sergide, 91 sanatçı ve 165 eser yer aldı. Javad Soleimanpour ve pastel sanatçıları tarafından oluşturulan eserlerin sergilendiği sergi pastel sanatının farklı yorumlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Türkan Şoray, sergiyi gezerek, Javad Soleimanpour’un Atatürk resmiyle birlikte 91 sanatçıya ait 165 eserle ilgili olarak; "Sergiyi büyük bir keyifle, hiç sıkılmadan gezdim. Sergilenen eserlere tek tek bakmak bana çok heyecan verdi. Hepsi birbirinden etkileyiciydi. Hele Ata’mızın portresi beni çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı” dedi.