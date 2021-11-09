Bir trajedi daha: Kolunu kaybedebilir!

'İki usta yan yana!' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik'in fizik tedavisi sürüyor.

Usta oyuncu Türkan Şoray da dostlukları yıllar öncesine dayanan Girik'i hastanede yalnız bırakmadı. Şoray, yakın arkadaşını ziyaret etti. Objektif karşısında poz veren ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada yayınlandı.

"İKİ EFSANE BİR ARADA!"

Şoray ve Girik'in karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Girik'e "Geçmiş olsun" dileklerini ileten takipçileri, "İki usta yan yana!" ve "Allah sağlık versin size." şeklinde yorumlar yaptı.

"MORALİ YÜKSEK"

Öte yandan sinema sanatçısı Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etmişti.

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek, "Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.