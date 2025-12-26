Türkan Şoray'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Türkan Şoray, Mersin'de çekilen bir fotoğrafını; "Güzel Mersin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 26.12.2025 - 20:56 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:56
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şoray, Mersin’de bir bankta oturduğu anları yansıtan fotoğrafını; "Güzel Mersin" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Usta sanatçının bu karesi sevenlerinden ilgi görürken, paylaşım binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Şoray’ın paylaşımına övgü dolu yorumlar yaptı.
