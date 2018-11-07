Önce Avrupa şampiyonu, ardından da Dünya ikincisi olarak Türk spor tarihine geçen ay-yıldızlıları engelli sporlarının tek sponsoru ve Ampute Milli Takımı'nın ana sponsoru Turkcell adına Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün karşıladı. Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle Ampute Milli Futbol Takımı'na Turkcell adına teşekkür eden Bütün, Dünya ikincilerine 1 milyon TL tutarındaki ödülü takdim etti.

"BİRLİKTE TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ampute Milli Takımı'nın bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttığını dile getiren Bütün "Ay-yıldızlı millilerimiz daha önce olduğu gibi bir kez daha azimleriyle ve inançlarıyla kalplerimizi fethetti. Avrupa şampiyonu olduklarında yaşattıkları hisleri yaklaşık bir sene sonra bu kez Dünya Kupası'nda tüm Türkiye'ye yaşattılar. Sabahlara kadar uyumadan maçlarını takip ettik. Onlar yine yürekleriyle oynadılar ve Türk spor tarihine adlarını altın harflerle kazıdılar. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda payımız olduğu için çok gururluyuz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki onlar için de, bizim için de, bayrağımızın gönderin en üstünde olması en büyük mutluluk. 'Ampute Milli Takımı'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlarla birlikte Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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