Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen ve Dünya ikincisi olarak ülkeye geri dönen Ampute Milli Takımı, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.
Havaalanına gelen federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri ve yüzlerce taraftar, coşkulu bir karşılamayla Ampute Milli Takımı'na destek verdi.
İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Kaptan Osman Çakmak'a çiçek ve bazı hediyeler takdim etti. Oldukça büyük destek verilen futbolcular, sevenleriyle hasret giderdikten sonra havalimanından ayrıldı.
"SÖZ VERDİK AMA OLMADI"
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Söz verdiklerini ama 2. olarak döndüklerini söyleyen Özcan, “Türkiye hakkını helal etsin” dedi.
Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci olan ve Türkiye’ye geldiklerinde havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Ampute Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Uğur Özcan açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk için söz verdiklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Özcan, “Tüm Türkiye hakkını helal etsin. Bu başarı tüm Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza ve şehit ailelerine armağan olsun. Çok üzgünüz çünkü hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik sözü yerine getiremedik. Çok üzüldük ama inşallah bir dahaki sefere başaracağız. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk çok duygulandık” diye konuştu.
"TEK İSTEĞİMİZ HALKIMIZIN MUTLU OLMASI"
Ampute Milli Takımımız’ın golcü oyuncusu Barış Telli, böyle bir kalabalık beklemediklerini ifade etti.
Saat farkı olduğu için Türkiye’de maçların bu denli takip edildiğini tahmin etmediğini söyleyen Telli, “Türkiye saati ile sabaha karşı oynadık ama herkes ayaktaymış. Biz sosyal medyamızla duyurmaya çalıştık ama herkes izliyormuş. Bu kadar izlendiğini bilmiyorduk. Ne mutlu ki şu mutluluğu yaşıyoruz."
"Dün bir yıkım yaşadık ve ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun sorun değil. Dünya 3.’lüğümüz vardı, Avrupa Şampiyonu olduk. Şimdi de Dünya 2.’si olduk. Sırada Dünya Şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor” dedi.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"
Kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek sözlerini sürdüren Barış Telli, “Bize emekleri olan hocalarımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Bedensel Engelliler Federasyonu, sponsorlarımız Herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağolsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken ‘Olsun, kademe kademe gidiyoruz’ dedi. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun” şeklinde konuştu.
"SABAHA KADAR AĞLAMIŞIM"
Ampute Milli Takımı'nın futbolcularından Ömer Gürsoy, havaalanındaki karşılamadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Üzgün bir şekilde geliyorduk çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği birazda olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupasını oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum" dedi.
"ANGOLA ÇOK KOŞAN BİR TAKIMDI"
Final maçına çok motive çıktıklarını söyleyen Gürsoy, "Angola çok koşan bir takımdı ve bu bizi biraz bozdu. Üst üste maçlar biraz yorulmamıza sebep oldu. Maçtan sonra zaten kendimize gelemedik. Ben odada yatar yatmaz sabaha kadar gözlerimden yaş geldi. Buraya gelene kadar da her saniye o an aklıma geldikçe gözlerim doldu. Bu taraftarı gördükten sonra biz ne mutlu ki dünya ikincisi olmuşuz diyoruz"
"İkincilik büyük bir şey ama biz şampiyonluk hedefi ile gittiğimiz için üzgün bir şekilde geliyorduk Bu kadarını beklemiyorduk. Bunu gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bize destek verdikleri sürece biz daha iyisi yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Meksikalıların kendilerini çok sevdiğini söyleyen Ömer Gürsoy, "Oyun tarzımızı sevdiler. Biz orada çok iyi sergiledik. Bizim gibi güzel oyun sergileyen, saha içerisinde davranışıyla, duruşuyla kimse yoktu. Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyenler vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp, o kupayı buraya getireceğiz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.
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