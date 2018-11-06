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"SABAHA KADAR AĞLAMIŞIM"

Ampute Milli Takımı'nın futbolcularından Ömer Gürsoy, havaalanındaki karşılamadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Üzgün bir şekilde geliyorduk çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği birazda olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupasını oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum" dedi.