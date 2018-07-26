Turkcell, 2018 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 9 milyar 867 milyon TL ile şirket tarihinin en yüksek 6 aylık gelirine ulaştı.

Şirket, FAVÖK’te (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) ulaştığı 4 milyar 156 milyon TL’lik tutar ile yeni rekorunu kırdı. Yılın ilk 6 aylık döneminde net kârı 916 milyon TL olan Turkcell’in bu yılın ilk çeyreğinde 501 milyon TL olan net kârı ise ikinci çeyrekte 415 milyon TL’ye geriledi.

4.5G abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 31 milyon ile aynı seviyede kalan Turkcell’in 2017 yılının ikinci çeyreğinde 3.9 GB olan mobil abone başına ortalama veri kullanımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 28'lik artışla 5 GB’ye; 5.8 GB olan 4.5G abonelerinin ortalama veri kullanımı da yüzde 14'lük artışla 6.6 GB’ye çıktı.

YÜZDE 77'SİNİN 4.5G'YE UYUMLU TELEFONU VAR

Şirket, yılın ikinci çeyreği sonu itibariyle şebekesindeki 4.5G uyumlu akıllı telefon oranının yüzde 77 olduğunu açıkladı. İlk yarı yılda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Tam bir yıl önce, New York Borsası’nda 2017 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken ‘Dünyanın ilk dijital operatörüyüz’ demiştik. Geçen bir yılda dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik. Kurumsal şirketlerle kamu sektörüne uçtan uca bilişim teknolojileri desteği sağladığımız dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500’üncü projeye ve toplamda 1.1 milyar TL’lik sipariş büyüklüğüne ulaştık” dedi.

DİJİTAL SERVİSLERDE 106 MİLYONA ULAŞTI

BiP, fizy, dergilik, Upcall ve lifebox gibi Turkcell’in temel dijital servislerinin indirilme sayısının Haziran sonu itibariyle 106 milyonu geçtiğine dikkat çeken Terzioğlu, şunları söyledi:

“Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik uygulamamızda 800’ü aşkın yabancı yayını sunmaya başladık; indirilen yayın sayısı Haziran’da 5 milyonu aştı. Türkiye'nin arama motoru hayaliyle çıktığımız yolda Yaani’nin web versiyonu hizmete aldık, uygulamada ulaştığımız 5 milyon indirme sayısını kutladık. Milli ödeme platformumuz Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1.6 milyona ulaşırken mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu aştı.”

Kaan Terzioğlu, “Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 171 bin artışla 1.3 milyona ulaştı; bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 46.8 oldu” diye konuştu.

‘PAKDEMİRLİ, BİZİ GURURLANDIRDI’

Son dönemde Turkcell yönetiminde yaşanan değişikliklere ilişkin konuşan Kaan Terzioğlu, “Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olması bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca 2 yıldır Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde başarı ile görev alan Bülent Aksu, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bu görevlendirmelerin ülkemiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok” dedi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ