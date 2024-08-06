Türkiye: 3 - İspanya: 0 | MAÇ SONUCU
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 yendi.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 1. Grup'ta yer alan milliler, şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.
Milli takım, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmadan 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Şampiyonada 2'de 2 yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.