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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinin Avrupa bağlantısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek raylı sistemin finansmanı için Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:07
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        Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın
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        Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye açısından özellikle de Kalkınma Yolu nedeniyle önem taşıdığını söylerken, “Dünya Bankası ile uzun zamandır yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda 3 milyar euro veya dolarlık paketi destekleyeceklerini söylemişlerdi. Şu anda onun sonuna geldik. Muhtemelen onu kesinleştirip Dünya Bankası kredisiyle beraber oranın ihalesini yapacağız” dedi.

        Uraloğlu, ihalenin zamanlamasıyla ilgili olarak da “Bu seneye yetişmeyebilir ama önümüzdeki yılın ilk aylarında yapmış olacağız. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir proje olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Uraloğlu, kredinin teknik detaylarıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl eylül ayında G20 Liderler Zirvesi dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri ile Basra-Bağdat-Türkiye-Avrupa demiryolu projesi için ortak çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Erdoğan, “Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed çok daha kararlı bir telkinde bulundu, ‘Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım’ dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a, gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na gerekli talimatları verdik.” demişti.

        Bakan Uraloğlu, sürecin 1. yılında Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta alternatif finans arayışlarının işaretini verirken, “Gerek Dünya Bankası, gerek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gerekse de Asya Yatırım Bankası’ndan hem bu kurumsal kredileri bulabiliyoruz hem de finans kurumlarından kredi bulabiliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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