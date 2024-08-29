Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türkiye: 3 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Efeleri set vermedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ilk galibiyetini elde etti.

        Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 3-0 yenilmişti.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını da deplasmanda daha sonra duyurulacak tarihte Macaristan ile oynayacak.

        Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

        Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)

        REKLAM

        Türkiye: Efe Bayram, Mert Matik, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Burakhan Tosun, Mirza Lagumdzija)

        Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar (Kiss, Takacs, Szabo, Peter, Szalai, Varga) ​​​​​​​

        Setler: 25-11, 25-10, 25-17

        Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu
        İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?