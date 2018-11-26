ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta yaptığı açıklamada, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" demişti.

GEÇEN HAFTA TESLİM ALINMIŞTI

AA'da yer alan haberlere göre "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, Türkiye'ye getirilmek üzere geçen hafta çarşamba günü düzenlenen törenle teslim alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parçanın teslimi için üniversitede tören gerçekleştirilmişti. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, Bowling Green Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Rodney Rogers ve eserle ilgili süreçlerde görev alan çok sayıda bilim insanı katıldı.

THY UÇAĞIYLA GETİRİLECEK

ABD'nin Chicago kentinden 26 Kasım'da THY uçağıyla Gaziantep'e getirileceği açıklanan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bowling Green Eyalet Üniversitesindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere eserlerin replikalarının yaptırılmasını üslenirken, parçaların Türkiye’ye nakliyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek. İlk olarak 2012 yılında girişimleri yapılan 12 parçayla ilgili daha kapsamlı çalışmalar 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde devam etmişti.

35 BİN DOLARA SATIN ALMIŞLARDI

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içindeki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp 12 parçası 1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarıldı. 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ