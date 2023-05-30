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Türkiye-ABD ilişkisinde yeni dönem yeni sayfa

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından tüm dünya liderleri gibi ABD Başkanı Biden da telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi kararlılığına vurgu yapıldığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar “Açıklamanın şifrelerine bakıldığında yakın ortaklık, NATO vurgusu ile transatlantik güvenliğinin öne çıktığını görüyoruz. Yeni dönem için yeni bir sayfa diyebiliriz ama ana sorunlar devam ediyor” dedi. Çınar Türkiye’nin bölge ülkeleriyle normalleşme sürecine değinerek “ABD Başkanı Biden ve yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi ile yeni bir stratejik anlayışla çalışabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye-ABD ilişkisinde yeni dönem yeni sayfa

Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ABD’deki Türk Toplumu, Amerikan kamuoyu ve basını tarafından yakinen takip edildiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, bundan sonrasında ikili ve bölgesel ilişkilerde atılabilecek adımların da yoğun bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN NATO VURGUSU

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamanın ayrıntılarını değerlendiren Ali Çınar “Açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme noktasındaki kararlılık vurgulandı. Aynı şekilde NATO müttefikleri olarak bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelme hedefinin altı çizildi. Açıklamanın şifrelerine baktığımızda; yakın ortaklar, NATO vurgusu ve transatlantik güvenliğinin öne çıktığını görüyoruz” dedi. Çınar “F-16, PKK/YPG, İsveç gibi ana başlıklar hemen çözülür mü, soru işareti ama yazılı metne ve açıklamalara bakıldığında, ortak çözüme, beraber üstesinden gelmeye hazırız gibi ifadeler gördük” şeklinde konuştu.

YENİ DÖNEM, YENİ SAYFA

Telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Biden’ın dile getirdiği gibi, F-16 ve İsveç’in NATO’ya üyeliği gibi konuların kısaca masaya yatırıldığına dikkat çeken Çınar “Yeni dönem için yeni sayfa diyebiliriz ama ana sorunlar tabi ki devam ediyor. Bu sorunların çözülüp çözülmeyeceğini ilerleyen aylarda daha net şekilde göreceğiz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Biden’ın ‘eğer Türkiye İsveç ile ilgili sorun çıkarmazsa F-16 satışında da biz elimizden geleni yaparız’ açıklamasını hatırlatan Ali Çınar “11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesinde artık bu konu netleşir gibi görünüyor” dedi.

Türkiye’nin bölgesinde diğer ülkelerle normalleşme sürecinin yeni bir Türkiye-ABD ilişkisine de yol açabileceğini ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar “Bölgede Rusya ve Suriye denklemi var, Mısır lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlaşması, diğer Arap ülkeleri ile ilişkiler söz konusu. Dolayısıyla ABD Başkanı Biden yönetimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi ile yeni bir stratejik anlayışla çalışabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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