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Türkiye - ABD Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki Stratejik Mekanizma Diyaloğu beşinci toplantısına ilişkin ortak açıklamayı yayımladı.

Türkiye - ABD Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama
HABERTURK.COM

Ortak açıklamada, söz konusu toplantının Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığında 23 Haziran'da Washington'da düzenlendiği, toplantıda Türkiye ve ABD'nin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlar arası heyetler tarafından temsil edildiği kaydedildi.

Türkiye ve ABD'nin NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yinelediği aktarılan açıklamada, tarafların ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt ettikleri, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varıldığı ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, heyetlerin 11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek müteakip NATO Zirvesi’ne yönelik hazırlıkları gözden geçirdikleri aktarılarak, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, NATO’nun Açık Kapı Politikası’na güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya’nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak’ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır. Taraflar, NATO’nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Mutabakat’ın uygulanması ile İsveç’in İttifak’a üyelik sürecini ele almışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Akdeniz'in de gündemde yer aldığı, bu suretle her iki taraf da, işbirliği ve bölgesel kapsayıcılık ilkeleri temelinde, istikrar ve diyaloğun korunmasına bağlılıklarını tekrar teyit ettikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve ABD, Rusya’nın kabul edilemez savaşı karşısında, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteklerini yinelemişlerdir. Taraflar, BM Şartı’ndaki ilkeler temelinde Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın temini için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etmişlerdir. ABD, Türkiye’nin BM ile işbirliği içinde, dünya genelinde gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına yönelik çabalarını takdir etmiştir."

"Taraflar, DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yinelemişlerdir"

Açıklamada, tarafların ikili ticaretin istikrarlı şekilde artmasından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri, fırsatlardan istifade edilmesi, dayanıklı tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi ve bilim ile teknoloji alanında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ortaklıklarını ilerletmeye olan taahhütlerini yineledikleri belirtildi.

Tarafların, Türkiye ve ABD arasında enerji alanındaki düzenli istişarelerin memnuniyetle karşılandığı, bölgesel ortaklıklar marifetiyle küresel enerji güvenliğine katkı sağlama ve sivil nükleer enerji dahil, sürdürülebilir temiz enerji alanında işbirliğini ilerletme konularında karşılıklı isteklerini ve ortak hedeflerini beyan ettikleri, küresel enerjideki güncel durumun ortaya koyduğu sınamalar karşısında, İklim ve Enerji Diyaloğu kurulmasını taahhüt ettikleri aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Taraflar, Türkiye-ABD işbirliğinin diğer bölgelerde de ilerletilmesine yönelik somut ortak çabaları ele almış; DEAŞ ve PKK dahil, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadeleye yönelik sarsılmaz taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, terör örgütleri ve terörizmin kökünde yatan sebeplerle mücadele konusunda yakın işbirliğini sürdürmeye bağlılıklarını teyit etmişlerdir.

Her iki heyet de Türkiye ve ABD arasında, Stratejik Mekanizma Diyaloğu kapsamındakiler dahil olmak üzere, karşılıklı üst düzey ziyaretler yoluyla ikili, bölgesel ve küresel meselelere dair diyaloğun devamının kritik önem taşıdığı hususunda mutabık kalmıştır.

Taraflar, Stratejik Mekanizma Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları üzerinde çalışmayı taahhüt etmişlerdir."

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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