Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran milli takım, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın çeyrek final mücadelesini izlemek isteyenler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati.