Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle! Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Taylan'da düzenlenen 2025 FIVB KAdınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD ile eşleşti. Çeyrek finale kadar set dahi vermeden gelen ay-yıldızlı ekip, ABD'yi de yenmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek. Bu noktada Türkiye-ABD voleybol maçı canlı izle ekranı millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyenler tarafından araştırılnaya başlandı. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile mücadele edecek.
Türkiye-ABD voleybol maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe bugün TSİ 16.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Filenin Sultanları, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.
TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ!
Ay-yıldızlılar, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Hollanda-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.
EN İYİ DERECE 6.'LIK
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.