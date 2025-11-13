Habertürk
        Türkiye - Azerbaycan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları'ndan İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya!

        Türkiye - Azerbaycan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları'ndan altın madalya!

        Kadın Voleybol Milli Takımımız, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:32
        Filenin Sultanları, Riyad'da şampiyon!
        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

        Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

        Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

