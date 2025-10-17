Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ay alacağı faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çeken Merkez Bankası’nın, bu toplantıda nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans’ın 22 ekonomist ile yaptığı faiz beklenti anketi sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?