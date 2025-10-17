Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? AA Finans faiz beklenti anketine göre ekonomistler ne bekliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Geçen ay, 250 baz puan indirerek faizi yüzde 40,50'ye çeken Bankanın, bu ay izleyeceği politika adımları dikkatle takip edilirken; AA Finans'ın faiz beklenti anketi yayınlandı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler
Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ay alacağı faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çeken Merkez Bankası’nın, bu toplantıda nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans’ın 22 ekonomist ile yaptığı faiz beklenti anketi sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
TCMB EKİM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.
AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.