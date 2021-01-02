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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında 94 kültür merkezi olacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kültür merkezlerinin sayısı 94'e ulaşacak. Kültür merkezlerindeki koltuk sayısı ise toplamda yaklaşık 50 bin olacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında 94 kültür merkezi olacak
100'üncü yılda 50 bin koltuk
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2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu ile Burdur Kültür Merkezi'nin açılmasıyla Türkiye'deki kültür merkezi sayısı 50'si şehirlerde 30'u ise ilçelerde olmak üzere 80'e çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan bu kültür merkezlerindeki koltuk sayısı ise 35.339'a yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın açılışı, 3 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Yapımı devam eden 10 kültür merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte 7.655 koltuk daha kültür ve sanat çalışmalarının hizmetine sunulacak.
Projelendirme çalışmaları devam eden kültür merkezlerinin inşaatına başlanıp tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında kültür merkezi sayısı 94'e ulaşacak. Bu merkezlerdeki koltuk sayısı ise toplamda yaklaşık 50 bin olacak.

YAPIMI DEVAM EDEN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Ardahan Kültür Merkezi (2022)
Koltuk Sayısı... 520
Balıkesir Bandırma Kültür Merkezi (2022)
Koltuk Sayısı... 602
Bayburt Kültür Han (2023)
Koltuk Sayısı... 525
Çanakkale Ezine Kültür Merkezi (2021)
Koltuk Sayısı... 450
Eskişehir Kırka / Seyitgazi Kültür Merkezi (2022)
Koltuk Sayısı... 371
Hatay Kırıkhan Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı....426
Hatay Reyhanlı Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı: 426
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (2021)
Koltuk Sayısı... 2901
Mersin Silifke Kültür Merkezi (2021)
Koltuk Sayısı... 496
Ordu Ünye Kültür Merkezi (2022)
Koltuk Sayısı... 938
TOPLAM KOLTUK SAYISI... 7.655

PROJE AŞAMASINDA OLAN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Adana Tufanbeyli Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı... 280
Erzurum Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı... Belli Değil
Giresun Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı... 880
Van Kültür Merkezi (2023)
Koltuk Sayısı.... 750

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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