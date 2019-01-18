Bir litre sütün fiyatı Almanya’da mı pahalıdır, Türkiye’de mi sizce? Sıkı durun yanıt veriyorum. Maalesef Türkiye’de! Kişi başı 40 bin Euro ortalama yıllık gelir ile bir Türk’ten 5 kat zengin olan bir Alman 1 litre sütü nasıl olur da daha ucuza tüketir? Üstelik de yağ ve protein değerleri açısından daha da zengin bir sütü bizimle aşağı yukarı aynı fiyata hatta daha ucuza nasıl içebilir? İlk soruları sorduk, gelelim yanıtlara... Mevzunun boyutu derin ve hatta hayli kapsamlı. Tüm denge son 1 yılda mı değişti yoksa yapısal problemlerimiz nedeniyle mi fiyatlar bu boyutta? Önce bir fiyatları ile alalım sonra Türkiye’de son durumu analiz edelim.

2 EKMEK, 1 SÜT, 1 POŞET=10 TL

Avrupa ortalaması sayılabilecek olan Almanya’da bizim günlük diye tabir ettiğimiz sütün litre fiyatı 1 Euro. Yani 6 Lira 15 kuruş. Uzun ömürlü kutu sütün litresi ise 70 sent. Yani yaklaşık 4 lira 50 kuruş. Türkiye’de market fiyatlarına bakarsak günlük süt 6 lira 75 kuruşlardan aşağı inmezken kutu süt ise çeşitli kalitelere göre 4 ile 5 TL arası değişiyor. Yani 2 ekmek 1 günlük süt alan bir tüketici bunları markette bir de poşete koyarsa bugün itibariyle cebinden 10 TL çıkıyor. TÜİK’in hesaplamalarında dikkate aldığı kutu süt fiyatı ise Aralık 2018 itibariyle tam tamına 4 lira 50 kuruş. Yani dediğimiz gibi Almanya’da 1 litre süt Türkiye’den ucuz. Üstelik de kalite açısından daha zengin olmasına karşın. Zira Türkiye’de üreticiden alınan sütte yüzde 3.5 yağ, yüzde 3.2 protein oranları bulunuyorken, Almanya’da bu oran yüzde 4.2 yağ, yüzde 3.5 protein şeklinde. Üretim ve tüketim cephesinde durum ne? Üretim azaldı mı? Hayır. Kasım ayı itibariyle 9.2 milyon ton süt toplandı üreticiden, bu rakam 9.1 milyon tonluk 2017 yılı toplamının üzerinde. Ne üretimde azalma var ne de tüketimde çılgın bir yükseliş. Burada da Almanya’nın gerisindeyiz. 1 Türk ortalama yılda 35 litre, 1 Alman 55 litre süt tüketiyor.

MARKETTE FİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

Kalitesi bir kenara süt ne ara bu kadar pahalı oldu ona bakalım. Önce son 1 yılda fiyatlar nereden nereye geldi, yüzde kaç zamlandı? TÜİK rakamlarına göre 2018’de süt fiyatı 3 TL 46 kuruştan 4 TL 50 kuruşa çıktı. Fiyat artışı yüzde 30. Elbette sütte artış peynir, yoğurt vs. tüm sütlü gıda ürünlerin fiyatlarını da etkiyor. Asıl problem elbette sütte. İlk akla gelen dolar kuru, motorin, doğalgazdaki artışlar. Bu parametreler olağan şüpheliler. Detaylı maliyetlere de geleceğiz ancak 1 yılda yüzde 30’luk fiyat artışı da bizim Alman vatandaşı ile aynı fiyata süt tüketmemize neden olmuş olamaz. Üretim maliyetlerini artıran kalemlere bakıldığında en büyük artış dolar kuru, yem ve enerjide. Dolar 1 yılda yüzde 43.8, Euro yüzde 35.1, motorin yüzde 13.6, doğalgaz yüzde 65, sanayi elektriği yüzde 37, asgari ücret ise yüzde 26 artmış durumda. Çiğ süt üretiminde giderlerin neredeyse yüzde 60’ını oluşturan yemde ise fiyat artışı yüzde 44.

Sütün üretim aşamasında akaryakıt fiyatlarından etkilenmesinin en önemli nedenlerinden biri üreticilerin bölgesel olarak dağınık olması. Enerji fiyatlarının sütte maliyeti artırma sebebi de saklanma koşullarının soğutma vs ile yapılıyor olması. Yem doğrudan ilk çiğ üretim maliyetini belirlerken perakende fiyat oluşumunu sağlayan pek çok kriter var. Zira bu maliyet artışlarına bakıldığında perakende süt fiyatında yüzde 30’luk yükselişi anlamak elbette mümkün.