"Türkiye'de 240 bin kunduracı göğsü, 80 bin de güvercin göğsü hastası var"

AA

Prof. Dr. Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, 22-27 Haziran'ın pektus hastalığı ile ilgili

toplumsal farkındalık haftası olduğunu belirtti.

Pektus hastalığının, göğüs duvarının şekil bozukluğu olduğunu, halk arasında göğüs kafesi içeri çökük olursa kunduracı göğsü, dışarı çıkık olduğunda da güvercin göğsü olarak bilindiğini aktaran Prof. Dr. Yüksel, şunları kaydetti:

"300 doğumda bir kunduracı göğsü, bin doğumda bir de güvercin göğsü görülmektedir. Ülkemizde ortalama 240 bin kunduracı göğsü, 80 bin de güvercin göğsü hastası var sayılıyor. Genetik yatkınlığı olan bu hastalık, büluğ çağında teşhis edildiğinde tedavisi de bir o kadar rahat oluyor. Göğüs duvarındaki şekil bozukluğu, kalbe ve akciğere baskı yapar. Çocukta nefes darlığı ve çabuk yorulma görülür.

12-16 yaş aralığındaki çocukta göğüs duvarında ufak bir deformasyonla birlikte nefes darlığı ve çabuk yorulma belirtileri olan hasta zaman kaybetmeden göğüs cerrahi kliniğine ya da derneğimize başvurabilir. Erken tanı her zaman tedavide çok önemlidir. "

Öte yandan 24 Haziran'da 21.00-22.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 22.00-23.00 saatleri arasında da Galata Kulesi pektus hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renk ile aydınlatılacak.