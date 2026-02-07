Habertürk
        Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi!

        Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:10 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:32
        Ara transfer dönemi sona erdi!
        Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamayla 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 36 gün sürdü.

        Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.

