2021 Formula 1 71. sezon sosyal medyanın gündeminde. Uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'de de yapılmaya başlanan Formula 1 yarışları içn Türkiye Grand Prix tarihi ve biletlerin satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. İşte merak edilenler...

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vural Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, merakla beklenen yarışın seyircili olacağını söyledi ancak bilet satışıyla ilgili bir tarih henüz açıklanmadı.