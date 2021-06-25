Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMotor SporlarıFormula 1
ABONE OL

Türkiye de dahil oldu! Formula 1 2021 takvimi nedir? Formula 1 Türkiye Grand Prix tarihleri beli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi belli oldu. Formula 1'in Türkiye'ye geri dönmesi geçtiğimiz aylarda uzun süre gündem olmuştu. 11-13 Haziran'da yapılması beklenirken koronavirüs nedeniyle ertelenen Türkiye Grand Prix tarihi nedir? Formula 1 Türkiye nerede olacak?

Türkiye de dahil oldu! Formula 1 2021 takvimi nedir? Formula 1 Türkiye Grand Prix tarihleri beli oldu!

2021 Formula 1 71. sezon sosyal medyanın gündeminde. Uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'de de yapılmaya başlanan Formula 1 yarışları içn Türkiye Grand Prix tarihi ve biletlerin satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. İşte merak edilenler...

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyduklarını belirten Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali, "Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vural Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye Grand Prix'si düzenlenmiş, yarışı kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, merakla beklenen yarışın seyircili olacağını söyledi ancak bilet satışıyla ilgili bir tarih henüz açıklanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Formula 1 yeniden Türkiye'de
MOTOR SPORLARIFormula 1 yeniden Türkiye'de
Formula 1 Styrian GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Avusturya Styrian Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlan
MOTOR SPORLARIFormula 1 Styrian GP ne zaman, saat kaçta?
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak
MOTOR SPORLARIBritanya yarışı tam kapasiteyle yapılacak
Fransa'da "Boğa" sezonu! | DAMALI BAYRAK
MOTOR SPORLARIFransa'da "Boğa" sezonu!
F1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
MOTOR SPORLARIFransa'da zafer Max Verstappen'in
MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü
MOTOR SPORLARIMarc Marquez zirveye geri döndü
Formula 1 Fransa GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MOTOR SPORLARIFormula 1 Fransa GP ne zaman, saat kaçta?
F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
MOTOR SPORLARIFransa "pole" Verstappen'in
Formula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün? Formula 1 Fransa Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MOTOR SPORLARIFormula 1 Fransa GP ne zaman, hangi gün?
Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da da podyumda
MOTOR SPORLARIToprak, İtalya’da da podyumda