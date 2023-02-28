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Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve toplam 11 ili etkileyen depremde binlerce bina yıkıldı on binlerce can kaybı yaşandı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Malatya, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da büyük yıkımlara neden olan 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından uzmanlar diğer illerdeki olası risklere dikkat çekti. Uyarıların peş peşe gelmesiyle birlikte vatandaşlar bulundukları illerde fay hattı olup olmadığını merak ederken 'deprem riski az olan bölgeler'in nereler olduğu gündeme geldi. AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan ve deprem riskinin en az olduğu illeri tek tek bir araya getirdik.

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  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm ülkede derin bir üzüntüyü beraberinde getirirken uzmanlar diğer fay hatları konusunda uyardı. Deprem riski olan illerde korkuya neden olurken bu durumun üzerine 'hangi bölgelerde fay hattı olduğu' ve 'deprem risk haritası' araştırılmaya başlandı. Ülkemiz ise neredeyse birçok yerinden fay hattı geçen riskli bölgeleri içinde barındırıyor. Peki Türkiye'de deprem riski olmayan, fay hattından etkilenmeyen il ve ilçeler neresi?
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Türkiye'nin deprem risk haritası son olarak AFAD tarafından yayınlanmıştı. AFAD'ın yayınladığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 5 farklı risk bölgesi içeriyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    TÜRKİYE FAY HATTI OLMAYAN İL VE İLÇELER HANGİLERİ?

    Birinci grup en yüksek riskli bölge iken 5. grup en düşük riskli bölge olarak belirtilmiş.

    AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre;

    Deprem riski en az olan illerin başında (5. Derece) Karaman geliyor.

    4. derece deprem bölgesi olan iller ise şöyle:

    Konya

    Aksaray

    Niğde

    Ankara

    Sinop

    Edirne

    Kırklareli

    Trabzon

    Rize
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Aksaray

    En risksiz ilçeleri Güzelyurt ve Gülağaç olan Aksaray da 4. derece deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de deprem riskinin çok düşük olduğu illerin başında geliyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Ankara

    4. bölgede yer alan Ankara düşük riskli şehirler arasında bulunuyor. Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri de Ankara'nın en risksiz bölgelerinde yer alıyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Antalya

    Antalya’ya en yakın fay hattı Burdur Gölü civarı ile Fethiye’nin kuzeyinde yer alıyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Artvin

    2, 3 ve 4. derece bölgeleri içerisinde barındıran Artvin Türkiye geneline bakıldığında orta ve az riskli bölge olarak biliniyor, yine de sahil kesimleri 2. derece risk taşıyor.

    Artvin'de Arhavi, Borçka, Murgul ve Hopa ilçeleri en güvenilir yerlerden.

    Ovacık, Peynirli ve Maden ilçeleri ise en riskli bölgede yer alıyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Bartın

    Bartın’da son büyük deprem yine 6.6 ile 1968’de yaşanmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Edirne

    Genel olarak il bazında baktığımızda depreme karşı güvenilir bir yer olan Edirne Kaleiçi bölgesindeki yapılaşmalar hariç depreme dayanıklı olarak görülüyor. Saroz Körfezi hariç Edirne'nin diğer bölgeleri güvenilir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Giresun

    Dördüncü derece riskli bölgede bulunan Giresun'da Keşap, Piraziz, Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ilçeleri en risksiz yerler arasında.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Karaman

    Beşinci derecede bulunan yani Türkiye'de deprem riski en düşük olan illerden biri olan Karaman'da bulunan ilçelerin tamamına yakını 5. derece iken sadece küçük bir kısmı 4. derece olarak karşımıza çıkıyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Kastamonu

    Depremlerin büyük bir çoğunluğu Kastamonu’nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan - Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova - Çorum fay zonu üzerinde meydana gelmiştir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Kırıkkale

    Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, saat 03.49 sıralarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ancak fay hattına uzak şehirlerimizdendir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Kırklareli

    Kırklareli'de fay hattına uzak, 4. derece riskli bölgede yer alan illerimizdendir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Kırşehir

    En tehlikesiz il olan Kırşehir 1996'da en tehlikeli bölgelerden biri olarak görülüyordu. Son deprem haritasında yaşanan değişiklik ile Kırşehir en risksiz iller arasında yerini aldı.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Konya

    Düzlükleri ile bilinen Konya'da 4 ve 5. bölgede yer alıyor. Bazı bölgelerin zemini alüvyon olmasından dolayı 1. dereceye kadar giriyor. Ilgın, Akşehir, Tuzlukçu gibi bölgeleri 1. dereceyken diğer bölgeleri 3-4 ve 5. bölgede yer alıyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Mardin

    Orta dereceli risk bölgesinde yer alan Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçeleri güvenilir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Nevşehir

    Deprem riskinden uzak olan Nevşehir 4. deprem kuşağında yer alıyor. Nevşehir'de yaşanan en büyük deprem 27 Mayıs 1900 yılında 4.3 büyüklüğündeydi. 1900 yılından sonra 4 üzerinde büyüklükte başka bir depreme rastlanılmamış.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Niğde

    Tamamı 4 ve 5. derece olan Niğde Türkiye'de depreme karşı en güvenilir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Niğde'de ise en güvenilir ilçe ise 5. derece risk bölgesinde yer alan Altunhisar

    Niğde’de en son 25 Şubat Cumartesi günü saat 13.27’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Rize

    Dördüncü risk bölgesinde yer alan Rize İzmir depreminden sonra 3.bölgeye yükseldi ve risk arttı. Ama yine de diğer illere göre baktığımızda güvenilirliğini koruyor. 1999 depreminden önce yapılan binaların gözden geçirilmesi gerektiği de uzmanlar tarafından bildiriliyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Samsun

    Ülkemizdeki en büyük depremleri üreten ve dünyanın en önemli faylarından biri kabul edilen Kuzey Anadolu Fayı Samsun il merkezine kuş uçuşu ortalama 55 km. mesafede şehrin güneyinde yer almaktadır. 26.11.1943 yılında üretmiş olduğu Ladik merkezli 7.2 magnitüdlü deprem Samsun ili ve çevresine büyük zararlar vermiştir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Siirt

    Siirt tarihsel ve aletsel dönem depremleri incelendiğinde sismik açıdan çokta hareketli olmayan iller arasında yer almaktadır.

    Siirt’te en son yaşanan büyük deprem1884 yılında Pervari bölgesinde 6.1 şiddetinde meydana gelmişti.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Sinop

    Türkiye Deprem Bölgesi Haritası'na göre 5.bölgede yani en az riskli bölgede yer alan Sinop'ta en son 2019 Aralık ayında 1.7 büyüklüğünde deprem oldu. Genel olarak deprem bölgesi olmayan Sinop oldukça güvenli bir şehir.

    Olası bir depremde yüksek risk arz eden ilçeleri ise Boyabat, Durağan ve Saraydüzü.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Trabzon

    Neredeyse şehrin tamamı 4. derece risk bölgesinde olduğu için Trabzon da depreme karşı güvenilir yerler arasında bulunuyor. Of, Arşin, Araklı, Akçaabat, Maçka gibi diğer ilçeler de depreme karşı güvenilir.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Yozgat

    Yozgat sınırları içinde, deprem üretecek herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığı, bu nedenle merkez üssü Yozgat olan yıkıcı bir depremin yaşanmasının söz konusu olmadığı biliniyor.
  • Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu! Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Depremde en güvenli iller ve ilçeler nereler? Fay hattı geçmeyen iller ve ilçeler

    Zonguldak

    Zonguldak merkez ve çevresiyle Ereğli, Alaplı, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde merkez üssü olarak büyük salınımlar görülmemiştir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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