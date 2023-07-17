Dünyada en çok hangi emojiler seviliyor? 2014 yılından bu yana her 17 Temmuz'da 'Dünya Emoji Günü' kutlanıyor. Peki dünyada en çok hangi emojiler seviliyor? Yapılan araştırmaya göre en fazla kullanılan emojiler listesinde ilk sırada, 75 ülkede kullanıcıların favorisi olan 'sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz' emojisi yer alıyor Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.07.2023 - 11:28 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:28 facebook

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Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor. 17 Temmuz da 2014'ten bu yana 'Dünya Emoji Günü' olarak kutlanıyor.

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Crossword-Solver isimli web sitesinin emojilere ilişkin araştırmasına göre, kullanıma sunulan 3 binden fazla emoji bulunuyor. Binlerce emoji bulunsa da bazıları kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor. En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk 2 sırada sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz ve kalp emojileri yer alıyor. Sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi, 75 ülkede en fazla kullanılan emoji olarak öne çıkıyor.