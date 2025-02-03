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        Haberler Sağlık Türkiye'de geçen yıl 9,5 milyon kanser taraması yapıldı | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de geçen yıl 9,5 milyon kanser taraması yapıldı

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında 3 milyon 300 bin meme kanseri, 3 milyon 500 bin rahim ağzı kanseri, 2 milyon 700 bin kolon kanseri taraması gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:14
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        Türkiye'de geçen yıl 9,5 milyon kanser taraması yapıldı
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        Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye genelindeki toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında, geçen yıl 9 milyon 500 bin tarama yapıldı.

        Dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, halk sağlığı açısından da psikolojik, sosyoekonomik, maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor.

        Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, erkeklerde en sık akciğer, kadınlarda ise meme kanseri görülüyor.

        Koruyucu ve önleyici faaliyetler içerisinde yer alan kanser taramaları, Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve Mobil Tarama Araçlarında ücretsiz olarak yapılıyor.

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        TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN ULUSAL KANSER TARAMA PROGRAMLARI

        Türkiye'de kurulan KETEM bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde, kanser vakalarının erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları yürütülüyor.

        Toplum tabanlı taramalar kapsamında 40-69 yaş kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılıyor, 2 yılda bir mamografi çekiliyor.

        Rahim ağzı (serviks) kanseri taramaları da 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılıyor.

        Kalın bağırsak kanseri taramaları ise 50-70 yaş kadın ve erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan testiyle (GGK) yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor.

        BİR YILDA 223 BİN KİŞİYE KANSER TANISI KONULDU

        Türkiye Kanser İstatistikleri Raporu'na göre, bir yıl içerisinde 223 bin kişiye kanser tanısı konuldu.

        Erkeklerde en sık görülen kanserler arasında akciğer, prostat, kalınbağırsak, mesane ve mide yer aldı. Kadınlarda ise meme, tiroit, kalınbağırsak, rahim ve akciğer kanserleri en sık görülen kanserler olarak sıralandı.

        Türkiye genelinde geçen yıl Sağlık Bakanlığına bağlı tarama yapılan merkezlerde yaklaşık 3 milyon 300 bin meme kanseri, 3 milyon 500 bin rahim ağzı kanseri, 2 milyon 700 bin kişiye kolon kanseri taraması yapıldı.

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