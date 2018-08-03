Seramik mama kapları yapan Süleyman Tatlı adlı vatandaşın fikri, Ayvalık Belediyesi İlçe Turizm Danışma Bürosu ve gönüllülerin desteği, yurt genelinde ilk kez düzenlenecek ‘Patifest’ adlı etkinlikle can dostlara yardım olarak dönecek.

Bir otelde düzenlenen Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, Veteriner İşleri Müdürü Seher Tuna Görgün, Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli İlkay Buladanlı ve Turizm Danışma Bürosu’ndan Ömer Şancı’nın katıldığı toplantıda, festival takvimi hakkında bilgi alan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Güzel bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratılacağını düşünüyorum. Ayvalık’ta hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Hepimizin bu dünyanın bir parçası olduğu, canlıların da ekolojik denge içerisindeki önemini unutmadan yaşamalıyız. Havaya, suya, doğaya sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onları önce zihnimizde ve kalbimizde daha sonra ise gerçekten sahiplenmeliyiz” dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SUNACAK, ÜNLÜ İSİMLER ŞARKILARINI CAN DOSTLAR İÇİN SÖYLEYECEK

Televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstleneceği 3 günlük festival, Sarımsaklı Pazar Yeri’nde düzenlenecek. 3-4-5 Ağustos tarihleri arasındaki festivalde, Bulutsuzluk Özleminin solisti Nejat Yavaşoğulları, Model grubunun solisti Fatma Turgut ve Gece Yolcuları grubu konser verecek. Aysun ve Dilara'nın yanı sıra Leman ve Ceyhun’dan oluşan Renk grubu müzik dinletileri yapacak. Duvar ressamı Aybars, ilçede belirlenen noktalardaki duvarları farklı hayvan figürleri ile süsleyecek.

ÇOCUKLAR, OYUNLARLA HAYVANLARI TANIYACAK, HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİMLE KÖPEK KORKUSUNU YENECEKLER

Ankara Kedi Hastanesi kurucusu ve Kedici Dergisi yayın yönetmeni Dr. Tarkan Özçetin, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği (WARF) kurucusu Okan Oflaz söyleşi konuğu olurken Uludağ Üniversitesi dekan yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, hazırladığı çocuklar için hayvan oyununu sunacak. Yetenek Sizsiniz yarışmasının Türkiye Şampiyonu Kutay ve Tarçın bir gösteri yapacak. Yaptığı protezlerle can dostların yaşamını kurtaran Hayat tamircisi, yönetmen ve hayvan hakları savunucusu Tolga Öztorun Ayvalık’ta yaşayanlarla buluşacak. 'Koç Köpekler başarılı çocuklar’ ekibi verecekleri hızlandırılmış eğitimle çocukların korkusunu yenecek, empati yaparak, ön yargısız bakış ile iletişim becerisi ve özgüven artışı sağlayacak.

BU KEZ AYVALIK KEDİLERİYLE BİRLİKTE PİYANO ÇALACAK

On yedi kedisiyle birlikte piyano çalmasıyla tanınan Sarper Duman, bu kez Ayvalık kedileriyle birlikte piyano çalacak. İlkay Örnek, katılımcılarla birlikte Zumba dansı yapacak. Festival kapsamında, Ayvalık Belediyesi’nin örnek projelerinden Zeytin Çekirdekleri Koro ve Orkestrasının konser vermesi planlanıyor. Konserlere katılım için gerekli olan 15 liralık davetiyeler, Armutçuk Art Kafe, Ayvalık merkezdeki Turizm Danışma ofisi ve E-dizayndan temin edilebilecek.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarından gönüllü vatandaşların, kedi-köpek mama firmaları ve dergilerinin de katılacağı festival kapsamında 100 stant açılması planlanan bir de kermes düzenlenecek. Festival fikrini gerçeğe dönüştürmek için özverili çalışmalarını sürdüren Süleyman Tatlı, “Sokak hayvanlarının ne kadar zor şartlarda yaşadığını gördüğüm, kentimizdeki barınağın bir ameliyathaneye ihtiyacı olduğunu öğrendiğim için bu fikir aklıma geldi. Gönüllülerle el ele vererek, Ayvalık Belediyesi’nin desteğini alarak bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Elde edilen gelirle barınağın padoklarını ve dış çevre tellerini yenileyip bir ameliyathane yapmak istiyoruz. Bunun için 300 bin liraya ihtiyaç var. Bunun hepsini karşılayamayız ama geleneksel hale getirmek istediğimiz bu etkinlik ile farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

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