Türkiye'de kadınların yüzde 43,9'u psikolojik şiddete maruz kalıyor

Klinik Psikolog Nilsu Yavuzer, psikolojik şiddetin her ne kadar maruz kalan bireyleri ilgilendirdiği bilinse de esasında toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Psikolog Yavuzer, “Psikolojik şiddet, bir kişinin diğerine duygusal ve zihinsel olarak zarar vermek amacıyla kullandığı, manipülatif, aşağılayıcı veya baskıcı davranışları içerir. Aşağılama, suçlama, aşırı eleştirme, tehdit, hakaret etme, utandırma gibi durumlar psikolojik şiddetin sinyalleridir. Şiddet denildiğinde ilk olarak fiziksel şiddet düşünülebilir ancak psikolojik şiddet gizli olduğu için fark edilmesi zordur ve kişinin hayatında ciddi olumsuz etkiler bırakır. Bu duruma maruz kalma süresi uzadıkça kişi özsaygısını yitirmeye başlar, aile ve sosyal ilişkilerinde bozulmalar meydana gelir ve gittikçe yaşamdan izole olan bir döneme girer. Psikolojik şiddet sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkar. Uzun vadede bakıldığında kültürel normları, sosyal ilişkileri ve ekonomik üretkenliği derinden etkileyebilir. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddet, zamanla onları toplumdan izole ederek birçok alanda rol almalarını engeller ve bu da cinsiyet eşitsizliğinin daha belirgin olmasına zemin hazırlar” dedi.

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"KADINLARIN YÜZDE 43,9'U PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Kadınların psikolojik şiddete erkeklerden daha fazla maruz kaldığını belirten Yavuzer, “Bu durumun birkaç temel sebebinden söz edebiliriz. Toplumsal roller ve cinsiyet normları, ekonomik bağımlılık, kadın – erkek ilişkilerindeki güç dinamikleri, psikolojik şiddetin görünmez olması ve normalleştirilmesi gibi" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ulusal düzeyde yaptığı araştırma raporuna değinen Yavuzer, ülkemizde kadınların yüzde 43,9’unun psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu sonuç bizlere psikolojik şiddetin en az diğerleri kadar dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Çünkü yaşanan şiddet fiziksel olarak iz bırakmasa da ilk olarak aile içine yani kadının anne rolüne etki ediyor."

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Anne olmanın bebeği doğurmanın ötesinde birçok zorlayıcı süreci de içinde barındırdığını kaydeden Yavuzer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Psikolojik şiddet görmüş veya görmekte olan kadınların sadece kendi ruh sağlığını değil aynı zamanda çocuklarıyla kurdukları bağ ve ebeveyn tutumlarını da derinden etkiler. Psikolojik şiddet gören bir anne, stres, kaygı, depresyon, öfke patlamaları gibi sorunlar yaşayabilir ve bunlarla mücadele ederken çocukları ile sağlıklı bir bağ kurması zorlaşır. Ev ortamında sürekli güvensiz ve gergin bir havanın hâkim olması yanında annenin psikolojik şiddete maruz kalması, bitkin ve tükenmiş hissetmesine neden olur. Bu durum annenin, çocuğuna karşı duygusal olarak mesafeli olması, sürekli olarak kaygı halinde olması gibi sonuçları da beraberinde getirir. Çocuk tarafından bakıldığında ise annelerinin mutsuzluklarından dolayı özellikle küçük yaşlarda kendilerini sorumlu hissedebilirler. Aynı zamanda anne çocuğun ilk rol modeli olduğu için annenin yaşadığı olumsuz durumlar, çocuğun ileriki yaşlarda benzer davranışlar ve duygular yaşamasına sebep olabilir. İkili ilişkilerinde sağlıksız ve güvensiz bağlar geliştirebilir, sürekli kendini güvensiz ve kaygılı hissedebilirler."