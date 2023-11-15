Türkiye'de "Kızıl Cin" görüldü! Ege Denizi'nde görülen Kızıl Cin (Red Sprite) hava olayı neden olur?
Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülen Kuzey Işıkları'nın ardından Ege Denizi'nde Red Sprite olarak bilinen Kızıl Cin hava olayı meydana geldi. Fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılara Kızıl Cin (Red Sprite) adı veriliyor. Sosyal medyada yer alan hava olayının ardından "Kızıl Cin (Red Sprite) hava olayı nedir, neden olur ve neyin habercisi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Kızıl Cin hava olayı hakkında merak edilenler...
Ege Denizi üzerinde Red Sprite adındaki Kızıl Cin hava olayı görüldü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de görülen Kuzey Işıklar'ının ardından Kızıl Cin hava olayı da sosyal medyanın gündemine oturdu. Atmosferde gökyüzünde gözlemlenen bir yıldırım türü olan Red Sprite, kırmızımsı renkte bir ışık patlaması olarak ortaya çıkar. İşte Ege Denizi'nde görülen Kızıl Cin (Red Sprite) hava olayına ilişkin detaylar...
EGE DENİZİ'NDE KIZIL CİN GÖRÜLDÜ!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de görülen Kuzey Işıklarının ardından bu kez Ege Denizi'nin üzerinde Kızıl Cin hava olayı görüldü.
KIZIL CİN (RED SPRİTE) NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Red Sprite olarak bilinen Kızıl Cin hava olayı, atmosferde gökyüzünde gözlemlenen bir yıldırım türüdür. Genellikle gök gürültülü fırtınalarda, yıldırım aktivitesiyle ilişkilidir. Red Sprite, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına kadar ulaştığı bir atmosferik olaydır. Bu olayın görsel sonucu, kırmızımsı renkte bir ışık patlaması olarak ortaya çıkar.
KIZIL CİN HAVA OLAYI NEDEN OLUR?
Red Sprite'lar, genellikle çok kısa bir süre için (milisaniyeler içinde) meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler. Tipik olarak yıldırım deşarjlarının zirvesinde, atmosferin üst katmanlarındaki nadir fırtına bulutlarıyla ilişkilidirler.
Kızıl cin ilk olarak 1980 yılında gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı. Sonraları yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi ile bilim insanları bu fenomeni daha iyi araştırabilir hale geldi.
Doğal bir fenomen olan Kızıl Cinler, kısa süreli ve yüksek irtifada olmaları nedeniyle zor gözlemlenilir. Hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler bir kızıl cini gözlemleme şansını artırabiliyor.