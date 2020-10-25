Güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl belli dönemlerde saatler bir saat ileri ya da bir saat geri alınıyor. Yaz saati kış saati uygulaması olarak bilinen bu durum tüm dünyayı ilgilendiren ortak meselelerden biri. Peki, Türkiye'de saatler geri alındı mı, geri alınacak mı? Yaz saati kış saati uygulaması nedir? 25 Ekim kış saati uygulamasına geçilecek mi?

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.

25 EKİM KIŞ SAATİNE GEÇİLECEK Mİ?

Avrupa ülkeleri 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece yarısı saatlerini bir saat geri alacak. Avrupa'da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise hâlâ devam ediyor. 2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılında BakanlaR Kurulu tarafından alınan karardan bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yani Türkiye'de saatler geri alınmayacak.