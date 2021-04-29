Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre 2018’de de Doğu Marmara Bölgesi 13.012 dolar kişi başına GSYİH değeri ile 26 düzey2 bölgesi arasında 2. sırada yer aldı. Özellikle Kocaeli, 14 Organize Sanayi Bölgesi (OSB),2 serbest bölge, 4 teknopark ve Bilișim Vadisi'nden alınan güçle üretim, istihdam ve ihracatta önemli bir rol üstleniyor.

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNE YÜZDE 13 KATKI SAĞLIYOR

Öte yandan Kocaeli ekonomisi kendi içinde değerlendirildiğinde sanayinin il ekonomisine katkısının yüzde 51 olduğu görülüyor. Ülke genelinde ise Kocaeli sanayisi Türkiye imalat sanayine yüzde 13’lük bir katkı sağlıyor.

Kocaeli sanayisinde diğer veriler şöyle sıralanıyor:

*Türkiye araç üretiminin yüzde 35,84’ü Kocaeli’nden karşılanıyor. (2017 yılı)

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılıyor.

EN FAZLA KAPASİTE RAPORLU TESİSİNİN BULUNDUĞU İL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2017 yılı verilerine göre ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 82’si Kocaeli’nde bulunuyor, aynı listenin ilk 10’u içinde ise Kocaeli’nden 3 firma yer alıyor. İlk 1000 büyük işletme içinde ise 131 Kocaeli firması yer alıyor. TOBB 2018 verilerine göre Kocaeli’nde 210’u yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2588 kapasite raporlu tesis bulunuyor. Kocaeli, buna göre Türkiye’deki 81 il arasında yabancı sermayeli firmaların en fazla kapasite raporlu tesisinin bulunduğu il.

KOCAELİ BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜNDE DE HIZ KESMİYOR

Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli, aynı zamanda tarım şehri. Kocaeli’nin toplam 342.001 Ha’lık alanı içinde tarım yapılan alan 72.579 Ha olup, il yüzölçümünün % 21,2’unu kapsıyor. Toplam işlenen tarım alanı içinde tarla alanı 56.424,4 Ha üretim 450.870 ton, meyvelik alan 12.548,1 Ha üretim 51.829,355 ton , Sebze üretimi yapılan alan 3.166,5 Ha üretim 79.373 ton, Örtüaltı 314,8 Ha üretim 17.512,314 ton. Toplam üretim yapılan alan 72.579 Ha olup elde edilen ürün toplamı ise 599.377,669 ton. Kocaeli’nde 14 limandan bitkisel kaynaklı ithalat ihracat yapılmakta olup Yaş meyve sebze: (muz, ananas, elma, sarımsak, vb.) Bitkisel ürün: (arpa, buğday, mısır, tütün, soya fasulyesi, torf) Orman Ürünleri: odun, yonga) tomruk, kereste, palet 3.610 adet ithalat işlemi, yaş meyve sebze (limon, muz, portakal, çeşitli sebze),(fındık, maya, bitkisel yağ, baklagiller, un),ahşap kaplama, tomruk, kereste, ahşap ambalaj malzemesi) adet olmak üzere 3.041 adet ihracat işlem gerçekleştirildi.