Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de kış mevsiminin en yoğun kar yağışlı günleri yaşanırken ülkenin dört bir yanı beyaza büründü. Son yağışlarının ardından bazı yerlerde kar kalınlığı insan boyunu aştı, bazı yerlerde de 1 metrenin üzerine çıktı.

Ortalama insan boyu erkeklerde 1,8, kadınlarda 1,6 metre olarak kabul edilirken kayak merkezlerinde ölçülün kar kalınlığı yüzleri güldürdü. Bazı merkezlerde kalınlıklar 1 metrenin üzerinde olduğu, bazılarında da 1 metreye yaklaştığı gözlemlendi.

Verilere göre, en yüksek kar kalınlığı 190 santimetreyle Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü. Kartalkaya'yı sırasıyla 140 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi, 121 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi, 115 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi takip etti.

Kış turizminin diğer önemli noktalarından Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 96, Erciyes Kayak Merkezi'nde 95 santimetre olarak kaydedildi. Kayak merkezlerinin dışında, diğer merkezlerindeki kar kalınlıkları arttı.

Van Bahçesaray Karabet Tepesi'nde kar kalınlığı 220, Rize Ovit'te 167, Huser Yaylası'nda 143, Kütahya Domaniç Kocayayla'da 133 santimetre olarak hesaplandı.

Son yağışlarla kar kalınlığı İstanbul Ümraniye'de 18, Çatalca Radar Sahası'nda 6, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 santimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'de bazı merkezlerde bugün ölçülen kar kalınlıkları şöyle: