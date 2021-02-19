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Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı

Türkiye'de son yağışlarının ardından bazı yerlerde kar kalınlığının insan boyunu aştığı, bazı yerlerde de 1 metrenin üzerine çıktığı belirlendi.

Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de kış mevsiminin en yoğun kar yağışlı günleri yaşanırken ülkenin dört bir yanı beyaza büründü. Son yağışlarının ardından bazı yerlerde kar kalınlığı insan boyunu aştı, bazı yerlerde de 1 metrenin üzerine çıktı.

Ortalama insan boyu erkeklerde 1,8, kadınlarda 1,6 metre olarak kabul edilirken kayak merkezlerinde ölçülün kar kalınlığı yüzleri güldürdü. Bazı merkezlerde kalınlıklar 1 metrenin üzerinde olduğu, bazılarında da 1 metreye yaklaştığı gözlemlendi.

Verilere göre, en yüksek kar kalınlığı 190 santimetreyle Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü. Kartalkaya'yı sırasıyla 140 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi, 121 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi, 115 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi takip etti.

Kış turizminin diğer önemli noktalarından Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 96, Erciyes Kayak Merkezi'nde 95 santimetre olarak kaydedildi. Kayak merkezlerinin dışında, diğer merkezlerindeki kar kalınlıkları arttı.

Van Bahçesaray Karabet Tepesi'nde kar kalınlığı 220, Rize Ovit'te 167, Huser Yaylası'nda 143, Kütahya Domaniç Kocayayla'da 133 santimetre olarak hesaplandı.

Son yağışlarla kar kalınlığı İstanbul Ümraniye'de 18, Çatalca Radar Sahası'nda 6, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 santimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'de bazı merkezlerde bugün ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

MerkezKalınlık (cm)
Karabet Tepesi220
Kartalkaya Kayak Merkezi190
Ovit167
Huser Yaylası143
Hakkari Kayak Merkezi140
Kocayayla133
Palandöken Kayak Merkezi121
Uludağ Kayak Merkezi115
Çağrankaya Yaylası104
Yedi Kuyular Kayak Mertezi96
Kartepe Kayak Merkezi96
Erciyes Kayak Merkezi95
Sarıkamış Kayak Merkezi89
Çanakyayla Köyü87
Mamatlar82
Davraz Kayak Merkezi81
Nemrut Kayak Merkezi80
Ilgaz Kayak Merkezi80
Acısu Tepesi Radar Sahası76
Bursa Radar Sahası76

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