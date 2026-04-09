Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Türkiye'de "toprak nemi" ölçümleri için proje | Son dakika haberleri

        Türkiye'de "toprak nemi" ölçümlerini iyileştirmek için araştırma projesi

        Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Bölümü Başkanı Dr. Zsófia Kugler, "Türkiye'de ortalama sıcaklıklar son 50 yılda 2°C arttı ve Konya Havzası'nda sayısı 700'ü bulan obruklar oluştu. Toprağın ilk on santimetresindeki nem miktarı, 'yönetilebilir bir sıcaklık' mı yoksa 'ulusal bir tarım felaketi' mi olacağını belirleyen kritik bir parametredir. Biz de Türkiye ve bölgesindeki kuraklık kararlarının temel taşı olan 'toprak nemi' ölçümlerini iyileştirmek için NASA ile güçlerimizi birleştirdik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Bölümü Başkanı Dr. Zsófia Kugler, "Türkiye ve bölgesindeki kuraklık kararlarının temel taşı olan 'toprak nemi' ölçümlerini iyileştirmek için NASA ile güçlerimizi birleştirdik" dedi.

        Araştırma projesinin detaylarını paylaşan BME Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Bölümü Başkanı Dr. Zsófia Kugler, "Türkiye ve çevresindeki kuraklık izleme, tarımsal planlama ve iklim risk değerlendirmeleri açısından önem taşıyan 'toprak nemi' ölçümlerinin iyileştirilmesine yönelik NASA ile iş birliği yürütüyoruz. Türkiye'de ortalama sıcaklıklar son 50 yılda 2°C arttı ve Konya Havzası'nda sayısı 700'ü bulan obruklar oluştu. Toprağın ilk on santimetresindeki nem miktarı, 'yönetilebilir bir sıcaklık' mı yoksa 'ulusal bir tarım felaketi' mi olacağını belirleyen kritik bir parametredir. NASA ile yaptığımız bu iş birliği, uydu verilerini yerdeki hassas sensörlerle kalibre ederek Anadolu'daki çiftçinin, mühendisin ve karar vericinin eline çok daha net bir veri seti verecek" diye konuştu.

        "UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER VAAT EDİYOR"

        Dr. Kugler, "Bu bilimsel iş birliği, yalnızca teorik bir araştırma olmanın ötesinde, Türkiye'nin tarım ve su politikasında doğrudan uygulanabilir çözümler vaat ediyor. Geliştirilen yüksek çözünürlüklü uydu verileri sayesinde, tarımsal üretimde ürün verimi tahminleri çok daha isabetli yapılacak ve kıt olan su kaynaklarının sulama planlamasındaki kullanımı optimize edilecek. Özellikle Orta Anadolu gibi riskli bölgelerde, uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklık dönemleri için çok daha önceden 'erken uyarı' verilmesi mümkün hale gelirken; Türk kurumlarının kullandığı sel ve iklim modelleri, uydudan gelen bu hatasız verilerle çok daha dayanıklı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşacak" şeklinde konuştu.

        "ARAŞTIRMAYI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZA DA ENTEGRE EDİYORUZ"

        Dr. Kugler, "Bu üst düzey araştırmayı eğitim programlarımıza da entegre ediyoruz. 244 yıllık mühendislik geleneğine sahip olan üniversitemiz, özellikle su sıkıntısı çeken Türkiye gibi bölgelerden gelen mühendis adaylarını; uzaktan algılama, hidroloji ve iklim direnci konularında geleceğin teknolojileriyle yetiştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'de bu sorunlarla bizzat mücadele edecek mühendisleri, en ileri uydu teknolojilerini kullanabilir hale getirmek. Üniversitemiz ile detaylı bilgiye internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz" dedi.

        #toprak nemi ölçümleri
        #Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi
        #Zsófia Kugler
