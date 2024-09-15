Türkiye'de ürküten tablo: Son 60 yılda 240 gölden 186'sı kurudu

"Çanakkale'de Demirci, Tuz, Hoyrat gölleri, Edirne'de Harmanlı, Teke, Karagöl, Sığırcık, Pamuklu gölleri kurudu, Gala ve Gölbaba kurumak üzere. Tekirdağ'da Tuzla Gölü çok şiddetli sorunlarla karşı karşıya, kurumak üzere. Kırıkkale Sülüklü, Pedina, Tülüce gölleri kurudu. Kocagöl ve Saka kurumak üzere. İstanbul'da Terkoz, Büyükçekmece, Küçükçekmece kirlilik tehdidi altında, yapısal değişime uğradı. Balıkesir'de Büyükgöl, Manyas ve Uzungöl şiddetli kirlilik ve kuruma tehdidi yaşıyor. Bursa'da Dalyan, Arapçiftliği, Uluabat, Zirvetepe, İznik gölleri kurumakta ve aşırı kirli. Bilecik'te Çerkeşli Gölü kurudu. Sapanca, Taşkısığı, Teke, Küçük Akgöl, Büyük Akgöl, Kocagöl büyük kısımları kurudu ve tehdit altında. Bolu'da Efteni, Sülüklü, Çubuk, Sünnet, Kara Murat, Gölcük, Abant, Kocagöl, Reşadiye, Keçi gölleri çok şiddetli kuraklık ve aşırı kirlilik yaşıyor. Ankara'da Bala, Tol, Haymana, Çöl, Samsam ve Sazlıgöl gölleri kurudu. Eymir, Mogan, Karagöl gölleri kuruyor. Çorum'da Sülüklü, Sinop'ta Sarıkum Gölü kuruma tehlikesi yaşıyor. Zonguldak'ta Yedigöller Milli Parkı'ndaki Serin, Büyük, Kuru, Sazlı, İnce ve Nazlı gölleri yoğun kirlilik baskısı altında ve kuruyor. Samsun'da Karakum, Karaboğaz, Gernek, Gici, Tatlıgöl, Uzungöl, Balıklıgöl, Ladik Mecik gölleri kuruma tehlikesi ve kirlilik altında. Amasya'da Borabay, Tokat'ta Kaz Gölü kurudu. Samsun Uzungöl, Akmaz, Dumanlı, Kargılı, Simenit ve Akgöl çok şiddetli sorunlar yaşıyor, kurumakta. Trabzon'da Uzungöl kirlilik ve kuruma tehdidi altında. Erzurum'da Tortum Gölü kuruyor. Kars'ta Aktaş, Çıldır, Kuyucak, Aygır, Çengilli gölleri kuruyor. İzmir'de Sazlıgöl, Karagöl, İkizgölü, Oğlananası, Gölcük, Gebekirse, Akgöl gölleri kurudu, Belevi Gölü kurumakta. Manisa'da Gölmarmara tamamen kurudu. Denizli'de Buldan Yayla, Çaltı, Çardak ve Karagöz gölleri kurudu, Işıklı bataklık oldu. Afyon'da İncesu, Karamık, Eber gölleri kuruyor, Başmakçı-Acıgöl yüzde 85 kurudu. Konya Akgöl, Akşehir, Dipsiz, Meke, Ilgın, Hotamış, Gavur, Karın, Sülüklü, Suğla, Kurugöl, Çavuşcu, Köpek, Bolluk, Karakışla, Tersakan ve Düden gölleri kurudu, Tuz Gölü şiddetli kuruma tehdidi altında. Beyşehir Gölü kuruma periyoduna girmiş durumda, Hocalı Gölü özelliğini kaybetti. Aksaray'da Kaputaş, Akgöl, Bezirci gölleri kurudu. Kırşehir Seyfe Gölü kurudu. Nevşehir Acıgöl tehdit altında. Kayseri Sultan Sazlığı yüzde 80 kurudu, Bünyan, Engin ve Palas gölleri kurudu. Sivas Kurugöl, Çiçekyurdu, Hafik, Tödürge gölleri kurudu, Kamışlı, Aygır ve Tecer gölleri şiddetli baskı altında. Van Gölü kirlilik ve kuruma tehdidi altında, son iki yılda yüzde 30'luk yüzey alanı kaybı oluştu. Van'da Turna ve Bostaniçi gölleri çok şiddetli tehlikede. Ağrı'da Balık Gölü tehdit altında. Aydın Bafa Gölü şiddetli kirlilik baskı altında ve su seviyesi aşırı azaldı. Muğla'da Hocat, Sülüngür, Çobanlar, Ova, Köyceğiz gölleri tehlikede. Antalya'da Elmalı Sülüklü, Eğirigöl, Akgöl, Müren, Küçükgöl, Girdev, Gölcük, İmecik, Keklikcek, Genceli, Manay, Sarıgöl kurudu. Burdur Gölü çok şiddetli tehlikede, su seviyesinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti. Burdur'da Yazır, Karaevli, Yarışlı, Çorak gölleri kurudu, Gölhisar tehlikede, Salda Gölü kirlilik ve yoğun kullanım baskısı altında, su seviyesinin yaklaşık yüzde 12'sini kaybetti. Isparta Gölcük Gölü'nün su seviyesinde aşırı kayıp var, Eğirdir ve Kovada gölleri kuruyor ve tamamen bataklığa dönüşüyor, Kocagöl kurudu. Niğde Ulukışla, Karagöl ve Çini gölleri kurudu. Mersin Silifke Akgöl ve Karadeniz Gölü kurudu. Adana Seyhan baraj gölü ve Akyatan kuruyor, Karataş Tuzla kurudu. Hatay Amik kurutuldu, Balıklıgöl kurudu. Gaziantep'te Keller Gölü'nde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Kahramanmaraş Gavur Gölü tehdit altında. Adıyaman'da İnekli Göl, Azaplı Göl, Gölbaşı tehdit altında. Elazığ'da Hazar Gölü tehdit altında."