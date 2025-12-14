Habertürk
        Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama | Son dakika haberleri

        Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'daki terör saldırısına ilişkin, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 22:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:31
        Türkiye'den Avustralya'daki terör saldırısına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

