Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'daki barış mutabakatından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi'nin barış mutabakatına varması hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi

Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama
Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Etiyopya hükûmeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin yürüttüğü barış görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, söz konusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşmelere öncülük eden Afrika Birliği, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti ve katkı sağlayan tüm tarafların gayretlerinden dolayı kutlandığı açıklamada, Türkiye'nin barış ve huzurun tesisi için Etiyopya’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğu yinelendi.

Etiyopya'da hükûmet ile TPLF arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yürütülen barış görüşmelerinde tarafların düşmanlıklara son verme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
DÜNYA ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Arap Birliği Zirvesi’nden Filistin haklarına bağlılık ve Suriye’de siyasi çözüm vurgusu çıktı
DÜNYA Arap Zirvesi'nden Filistin ve Suriye vurgusu
Beyaz Saray: Kuzey Kore Rusya'ya gizlice mühimmat gönderdi
DÜNYA Beyaz Saray: Kuzey Kore Rusya'ya gizlice mühimmat ...
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Irak'ta yeni hükümet istikrarı sağlar mı?
DÜNYA Irak'ta yeni hükümet istikrarı sağlar mı?
KKTC, GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitriu'nun açıklamalarına tepki gösterdi
DÜNYA KKTC, GKRY'ye tepki
Son dakika: İsveç'ten Türkiye açıklaması: Görüşmeler oldukça iyi devam ediyor
DÜNYA İsveç'ten Türkiye açıklaması
İngiltere Başbakanı Sunak, COP27 kararından geri adım attı
DÜNYA İngiltere Başbakanı Sunak, geri adım attı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
DÜNYA Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
Polonya, Rusya sınırına duvar örüyor
DÜNYA Polonya, Rusya sınırına duvar örüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.