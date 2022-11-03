Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

AA

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Etiyopya hükûmeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin yürüttüğü barış görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, söz konusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşmelere öncülük eden Afrika Birliği, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti ve katkı sağlayan tüm tarafların gayretlerinden dolayı kutlandığı açıklamada, Türkiye'nin barış ve huzurun tesisi için Etiyopya’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğu yinelendi.

Etiyopya'da hükûmet ile TPLF arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yürütülen barış görüşmelerinde tarafların düşmanlıklara son verme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.