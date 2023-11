Türkiye'den teknoloji girişimcileri Slush’ta inovasyon tutkunlarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açıklamasına göre, Ofis'in öncülüğünde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Kalkınma Yatırım Bankası ve Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ilgili devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 24 kişilik heyet Türkiye’yi temsil etmek ve küresel paydaşlarıyla bir araya gelmek amacıyla etkinliğe katılacak.

Etkinliğe katılan Türk girişimciler sunumlarını gerçekleştirecekleri yarışmalara katılarak küresel oyuncularla rekabet edecek, ayrıca yeni müşteri ve pazarlara açılma, yatırım bulma, iş geliştirme ve uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklık kurma imkanı bulacak. Konferansa yaklaşık 13 bin ziyaretçi beklenirken, tüm dünyadan 5 bin girişimci, 3 bin yatırımcıyla buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yan etkinlik de düzenleyecek. "Türkiye: Home to Most Female-Founded Unicorns in Europe" başlıklı panelde, Avrupa’da unicorn (değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji girişimleri) olmuş girişimler arasında kadın kurucu oranı en yüksek ülke olan Türkiye’deki kadın girişimciliğinin yanı sıra, Türkiye’nin gelişmiş teknoloji ekosistemi de konuşulacak. Panelde, Fark Labs ve Arya Kadın Yatırım Platformu’nun Kurucusu Ahu Serter, Trendyol Group Uluslararası Ticaret Direktörü Burcu Yaşar ve Armut.com’un Kurucusu Hande Taşpınar Değim yer alacak.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM DAVETİ İÇİN GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin son 3 yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım aldığını ve bu tutarın çok önemli bir kısmının uluslararası yatırımcılardan geldiğini bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin bu alanda Avrupa’da en çok yatırım alan 12. ülke olduğunu belirten Dağlıoğlu, "İstanbul da Avrupa’daki tüm şehirler arasında 6. sırada yer aldı. Özellikle oyun sektöründe İstanbul, Avrupa’da Londra’nın ardından 2'nciliğe yerleşti. Önümüzdeki dönemde, yüksek teknolojiyi yakından takip eden dinamik genç nüfusumuz, yetkin ürün geliştiriciler ve küresel şirketlere yapılan başarılı çıkışların desteğiyle çok sayıda girişimimiz milyar dolar değerlemeyi aşarak unicorn olacak" şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Slush gibi başarılı etkinlikleri ekosistemin potansiyelini anlatmak için bir fırsat olarak gördüklerini aktararak,"Küresel oyuncuları Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. 14-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve bizim de 'Invest in Türkiye' çatısı altında katılım sağladığımız Web Summit teknoloji etkinliğinin ardından Slush’ta da ülkemizden teknoloji girişimleriyle dünya sahnesine çıkıyoruz. Bu yıl ayrıca Slush’ta bir yan etkinlik düzenliyoruz. Panel şeklinde gerçekleşecek etkinliğimizde ülkemizden çıkan unicornlarımızın kadın kurucuları ve profesyonelleri konuşacak. Unutmayalım; unicornlarımızın yarısının kurucusu kadın girişimciler. Yatırım ekosistemimizin güçlü paydaşları olan girişimcilerimiz, girişim sermayesi fonlarımız, kamu kurumlarımızın kıymetli temsilcileri ve medya mensuplarımızla Türkiye’ye yatırım daveti için güçlü bir mesaj vereceğiz" ifadelerini kullandı.