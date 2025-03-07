Türkiye "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında son 5 yılda kendi rekorunu kırdı

Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi açıklandı.

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası işbirliği" olmak üzere 6 göstergeye yer verildi.

Bu göstergeler doğrultusunda "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 1000'de Türkiye'den 11 üniversite yer alırken 1001-1500 bandında 18 üniversite, 1501-2000 bandında 26 üniversite, 2001-2500 bandında 37 üniversite, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite listeye girdi.

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Böylece, dünya sıralamasında Türkiye'den 126 üniversite, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi.

Daha önce ODTU URAP'ın "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında 2020'de 111, 2021'de 112, 2022'de 118, 2023'de 119 üniversiteyle yer alan Türkiye, geçen yıl 126 üniversitesiyle yer alarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya sıralamalarında Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversiteler şöyle: "Hacettepe Üniversitesi 573'üncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 712'nci, Ankara Üniversitesi 760'ıncı, İstanbul Üniversitesi 813'üncü, Koç Üniversitesi 862'nci, ODTÜ 881'inci, Gazi Üniversitesi 886'ncı, Ege Üniversitesi 903'üncü, Atatürk Üniversitesi 921'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 977'nci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 985'inci."

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ HARVARD

ODTÜ URAP'ın sıralamasında, "dünyanın en iyi üniversitesi" ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Fransa'dan Paris Cite Üniversitesi 2'nci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi 3'üncü oldu.

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan diğer üniversiteler ise şöyle sıralandı:

"İngiltere'den College London Üniversitesi 4'üncü, Çin'den Zhejiang Üniversitesi 5'inci, Çin'den Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 6'ncı, Çin'den Tsinghua Üniversitesi 7'nci, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8'inci, ABD'den Stanford Üniversitesi 9'uncu, Çin'den Peking Üniversitesi 10'uncu."

Çin, ilk 10'da 4 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere, 1'er üniversiteleri ile Fransa ve Kanada izledi.