TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
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