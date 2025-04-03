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        Haberler Ekonomi Para Türkiye geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi - Para Haberleri

        Türkiye geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi

        Türkiye geçen yıl itibarıyla ABD'ye 16,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, 65 fasılda dış ticaret fazlası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:17
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        Türkiye geçen yıl ABD ile dış ticarette 65 fasılda fazla verdi
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Türkiye'nin bu ülkeyle dış ticaretindeki son durum gündeme geldi.

        Trump, diğer ülkelere uygulayacağı tarife oranlarını paylaşarak, temel tarife oranının da yüzde 10 olacağını duyurdu.

        ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, bu ülkenin birçok ticaret partnerine yönelik tarife uygulaması öngörülürken, oranların yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişmesi bekleniyor.

        Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) için yüzde 20 olarak belirlenen gümrük tarifesinin Türkiye için en düşük seviye olan yüzde 10 olarak uygulanması planlanıyor.

        Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi bulunurken, son yıllarda bu ülkeyle geliştirilen ilişkiler dış ticaretin dengelenmesine katkı sağladı.

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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ABD'ye geçen yıl itibarıyla 16,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İhracatta özellikle makineler, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar, metaller, otomotiv, halılar, diğer tekstil zemin kaplamaları, kireç, çimento, elektrikli makine ve cihazlar sektörleri öne çıktı.

        Bu ülkeden ise aynı yıl 16,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. İthalatta mineral yakıtlar, yağlar, demir, çelik, makineler, mekanik cihazlar, organik kimyasallar ve plastik mamulleri sektörleri dikkati çekti.

        Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre 2005-2020 döneminde Türkiye, ABD'ye dış ticarette sürekli açık verirken, 2021 ve sonrasında ticari ilişkiler, Türkiye'nin zaman zaman fazla verdiği daha dengeli bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de 1,3 milyar dolar açık verilirken, bu tutar 2021'de 1,6 milyar dolar dış ticaret fazlasına dönüştü. 2022'de 1,7 milyar dolarlık fazla, 2023'te ise Türkiye aleyhine 1 milyar dolar açık oluştu.

        Türkiye geçen yıl 65 fasılda fazla, 32 fasılda açık verdi

        Türkiye, geçen yıl ise ABD ile ticarette 121 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Böylece, Türkiye 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılın 3'ünde dış ticaret fazlası elde etmiş oldu.

        Türkiye'nin ABD ile ticareti, ürünlerin sınıflandırıldığı 97 faslın 65'inde geçen yıl dış ticaret fazlası, 32'sinde ise açık verildi.

        Söz konusu yılda en çok dış ticaret fazlası verilen fasıl yaklaşık 820 milyon dolarla "halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları" oldu. Bu faslı 811 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, 675 milyon dolarla silahlar ve mühimmat ile bunların aksamları izledi.

        Türkiye'nin ABD ile dış ticaretinde en fazla açık verilen fasıl ise 1,8 milyar dolarla demir ve çelik oldu. Bu ürün grubunu 1,1 milyar dolarla organik kimyasal ürünler, 1 milyar dolarla eczacılık ürünleri takip etti.

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