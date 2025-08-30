Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turnesi başladı

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turnesi başladı

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2025 yılı turnesine Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser ile başladı. Orkestra, 7 Eylül'e kadar ülkemizde ve Avrupa'nın prestijli salonlarında 6 konser daha verecek...

        Giriş: 30.08.2025 - 00:35 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:35
        Gençlik Filarmoni Orkestrası turnede
        Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2025 turnesine 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserle başladı.

        TUGFO, AKM’nin 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Gecede Cem Esen’in Sarscam adlı eserinin dünya prömiyeri yapılırken, Beethoven’ın 5. Senfonisi, Edward Grieg’in Piyano Konçertosu ve Britten’in Peter Grimes Operası’ndan Dört Deniz Arası seslendirildi. Konserin solisti, genç piyanist İlyun Bürkev oldu.

        Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan TUGFO, klasik müziğin büyük eserlerinden çağdaş bestecilerin yapıtlarına uzanan bir repertuvarla 2025 yılı turnesine devam edecek.

        TUGFO yurt içi turnesini, 30 Ağustos’ta Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu’nda vereceği Zafer Bayramı özel konseri ile Türkiye turnesini tamamlayacak.

        Yurt dışı turnesinin ilk durağı 2 Eylül’de Almanya’nın önde gelen klasik müzik etkinliklerinden Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında, Hamburg’daki Elbphilharmonie olacak. 4 Eylül’de Çekya’nın başkenti Prag’da Smetana Halla’da sahneye çıkacak orkestra, 6 Eylül’de Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın önemli mimari yapılarından Bratislava Radyo Salonu’nda müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 7 Eylül’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da MuTh Salonu’nda verecek.

        Hamburg, Prag ve Viyana konserlerinde genç piyanist İlyun Bürkev ile sahneyi paylaşacak olan TUGFO’nun bazı konserlerinde ise orkestradan seçilen genç yetenekler de solist olarak yer alacak. Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır ana destekçisi olduğu Türkiye’nin en dinamik orkestrası Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme gibi fırsatlar sunuyor.

        TUGFO Konser Programı:

        30 Ağustos 2025

        Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu / Zafer Bayramı Özel Konseri

        2 Eylül 2025

        Hamburg Elbphilharmonie, Almanya / Solist: İlyun Bürkev

        4 Eylül 2025

        Prag Smetana Hall, Çekya / Solist: İlyun Bürkev

        6 Eylül 2025

        Bratislava Radyo Salonu, Slovakya

        7 Eylül 2025

        Viyana MuTh Salonu, Avusturya / Solist: İlyun Bürkev

        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #Sabancı Vakfı
        #Cem Mansur
