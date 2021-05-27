Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yaptı.

Ülke genelinde 13 bin 456 karma ekip, 228 dedektör köpek ve 59 bin 595 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 533 bin 821 kişi kontrol edildi, 767 aranan şüpheli yakalandı, 132 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 kişiye idari ve 269 şahsa adli olmak üzere toplam 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kontroller kapsamında; 253 bin 431 araç kontrol edildi, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulandı, 1 bin 84 araç trafikten men edildi. 88 aranan araç yakalandı.

39 bin 789 işyeri denetlendi, kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 işyerine idari, 22 işyerine ise adli işlem yapıldı.

Kontrollerde çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.