İlk 11'de 7 değişiklik

Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Mert Müldür, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz oldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da Azerbaycan maçında olduğu gibi Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.