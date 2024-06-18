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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünde kavga çıktı! - Futbol Haberleri

        Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünde kavga çıktı!

        A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:23
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        Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!
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        Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

        Kale arkasındaki Gürcü taraftarlar ve Türk taraftarlar arasında atışmalar sonrası olaylar büyüdü. Güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.

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