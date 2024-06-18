Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünde kavga çıktı!
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.
Giriş: 18.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:23
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.
Kale arkasındaki Gürcü taraftarlar ve Türk taraftarlar arasında atışmalar sonrası olaylar büyüdü. Güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.
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