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Haberler Futbol Milli Takım CANLI YAYIN | Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle! Milli maç hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle
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Türkiye-Hırvatistan maçı CANLI YAYIN

Türkiye - Hırvatistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında son dünya 3'üncüsü Hırvatistan'ı konuk ediyor. İlk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grupta lider konumda bulunuyor. Hırvatistan ise ilk mücadelesinde evinde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Hırvatistan maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle! Milli maç hangi kanalda? Türkiye Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle
HABERTURK.COM / Ajanslar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Bursa BŞB
SAAT: 21.45
HAKEM: Andreas Ekberg (İsveç)
YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Perisic, Pasalic

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya karşılaşıyor. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçti.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

HIRVATİSTAN'LA 11. RANDEVU

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile tarihinde 11. kez karşı karşıya geliyor. Türkiye, Hırvatistan ile daha önce yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

BURSA'DA 11 YIL SONRA MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçına ev sahipliği yapan Bursa'da 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Daha önce Ay-Yıldızlı ekibe 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve mağlubiyete şahitlik yaparken, Bursa'da oynanan 2 milli müsabaka beraberlikle sona erdi. Milli Takım'ın 8 golüne rakipleri 7 golle cevap verdi. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile oynadı ve 2-1 yenildi.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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